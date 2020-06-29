勤業眾信偕政大 推產學調研

為滿足企業端客戶活化智慧財產（IP）權需求，勤業眾信（Deloitte）會計師事務所29日宣布結合國立政治大學產創總中心舉辦「智慧財產管理與公司治理之產學調研簽約合作記者會」。

勤業眾信稅務部營運長林宜信指出，根據證交所「109年度公司治理評鑑指標」，我國自今年起將IP管理計畫與執行情況列入治理評鑑，自今年起企業不僅要公開IP計畫，更要主動布局專利、活化IP，甚至是貨幣化。

林宜信表示，勤業眾信「法律科技創新服務團隊」彙整IP規劃面、執行面、無形資產評價服務，並且和政大合作，在產學互惠的角度強化台灣智慧財產管理發展。

勤業眾信風險管理諮詢公司智財風險管理服務資深副總經理鄭淑芬指出，企業應彰顯其智財與營業秘密管理能力，建議可運用「智財報告書」揭露書，確保與競爭者的差異優勢。

政大產學營運暨創新育成總中心營運長戚務君與科技管理與智慧財產研究所長宋皇志也指出，公司董事會應確認與企業長期目標連結的智財管理策略、投入必要的資源與監控、風險分析與管理。

宋皇志表示，日前台企子公司光碟機遭美國同業控告侵權，美國法院判台企子公司需賠償新台幣130億元，母公司預計需認賠39億元，幾乎吃掉母公司單季獲利，主因就是子公司沒有法務、智財部門等管理也未有準備，最後在法庭上慘遭滑鐵盧。

另外，一家半導體台企因未做防止營業秘密侵害義務，在美國挨告、判賠1億元，宋皇志認為，從兩大案例來看，公司法人的IP管理不只是做商場長期的防守策略，還要做好主動義務，以免挨罰。

德勤商務法律事務所法律科技創新服務負責人熊誦梅則表示，按照自己多年擔任法官的實務經驗，企業IP包括專利、商標、著作權、營業秘密等，且在AI與5G的科技加速帶動下，企業勢必要因應潛在的智財訴訟風險，目前主要有IP管理需求客戶為科技業、能源業等，而金融業在FinTech發展趨勢下，未來其需求將逐步提升。