首批372.5億 6/30入帳

6月30日為最後一天報稅期限，國稅局除中午加班收件外，晚上7時前開放民眾臨櫃申報。財政部賦稅署29日指出，今年因應新冠疫情，我國提前退稅，首批退稅早鳥族今天可拿到退稅款，共有230.6萬戶符合首批退稅標準，退稅金額達372.5億元。

截至6月28日止，我國綜所稅已完成申報戶數為595萬戶、占整體630萬戶比例約95％，綜所稅額為1,843億元，但整體退稅金額為488億元，實徵淨額為1,355億元。

目前93萬家企業完成申報營所稅，占整體94萬家比例98.7％，其中有57萬家企業完成申報未分配盈餘稅，累計營所稅額為1,814億元、未分配盈餘稅為177億元，合計實徵淨額為1,991億元。

官員指出，今年我國因應疫情推出稅務紓困措施，企業、個人可申請延期或分期繳稅，綜所稅申請案件594件、稅額約4.07億元，營所稅6,441件、稅額127.28億元，累計131.35億元所得稅延後進國庫。

凡符合以下2項條件之一就能成退稅早鳥族，包括6月1日前完成網路申報、稅額試算線上登錄、電話語音回復申報；或5月11日前向「戶籍所在地」國稅局完成人工申報、二維條碼申報及稅額試算紙本回復確認者，約230萬5563戶符合。

6月2日至6月30日採用網路申報、還有在6月30日前完成報稅者，退稅日7月31日；其餘逾期申報者則是9月30日退稅。