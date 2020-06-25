欠稅大戶 黃氏家族料11連霸

怎麼又是你！財政部7月1日將公布欠稅大戶名單，個人欠稅大戶冠軍仍為股市聞人黃任中之子黃若谷蟬聯，累計欠稅加罰鍰約19億元，加上黃任中本人與親姊夏黃新平等，預估黃氏家族合計連補帶罰金額可能達52億元以上，有望創下個人欠稅大戶11連霸。

官員指出，黃氏家族欠稅起因於黃任中1995年透過紙上公司炒股，因證券交易所得免課稅，淨賺60億元還免稅，後來黃任中又透過解散紙上公司、清算等方式，獲配給各家族成員，因為是發還資本，同樣免稅，後來遭國稅局識破、認定為逃稅，但黃任中2004年過世，在我國境內已無資產，家族成員早就避居海外，徒留欠稅案紀錄，最快要到2022年3月4日欠稅期滿註銷，欠稅大戶名單才有望重新洗牌。

企業欠稅大戶冠軍預計仍為環亞大飯店，累計積欠營所稅、房屋稅及地價稅等將近25億元，但因為掛名負責人莊富泉在自家跌倒身亡，其名下也無其他財產，加上企業欠稅不會由子孫繼承，該案最後不了了之，就等追稅期滿、註銷。

環亞大飯店最早是由菲律賓華僑鄭周敏的亞洲世界集團創立，當時鄭周敏一度為「世界華人富豪榜」成員，但當時該集團是透過高財務槓桿、買下一塊地再做抵押、向銀行又借貸去買下一塊地，版圖全靠銀行產業與良好的政商關係。

但1998年亞洲金融風暴來襲，亞洲世界集團爆發財務危機、全面崩盤，鄭家指定莊富泉為負責人後潛逃海外，鄭周敏後來在美國逝世，莊富泉也隨後過世，環亞大飯店欠稅案淪為「欠稅呆帳」。

財政部多次被欠稅人「軟土深掘」，最後也懂得反擊，自2004年孫道存「太電掏空案」後，順應民意，財政部結合各部會推動「行政執行法」禁奢條款，在欠稅款未繳清前，禁止欠稅人有2千元以上的高額消費或出境。

官員認為，近十年來財政部以納保法保護與輔導民眾，同時我國在簡化程序、行政透明趨勢下，更能快速查核欠稅案件，所以欠稅大戶名單多為過去老面孔，近年來大額欠稅狀況減少許多。