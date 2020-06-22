青年就業加碼版 即起上路

新冠疫情衝擊全球經濟、影響勞動力市場，今年的應屆畢業生正在展開求職，勞動部22日公布「青年就業旗艦計畫」，鼓勵企業透過先僱用後訓練的機制，讓15至29歲青年進入工作職場，每訓練一名青年最高可獲補助訓練費用10.8萬元，總計畫預計投入7億元、協助2萬名待業青年進入職場，即日起至明年6月30日都能適用。

根據計畫內容，每人每月最高補助1萬2,000元，但是依照雇主開出的月薪分成三種補助時間，當企業開出月薪未達2萬8,000元，訓練期間以3個月為限；每月給付學員薪資達2萬8,000元以上，訓練期間以6個月為限；月薪達到3萬元以上，訓練期間以9個月為限，也就是企業最高可獲補助訓練費用10萬8,000元。

勞動部發展署訓練發展組長沈文麗解釋，此次計畫是加碼過去的「青年就業旗艦計畫」，不僅拉長補助的時間，也提高了每家公司補助上限從180萬至360萬元。她指出，若是過去有申請過的企業，想要申請加碼的新計畫，必須要有新的職缺或是新的培訓課程，並且提出完整的培訓報告，新舊計畫可以分開計算，等於可以獲得最高540萬的補助。

沈文麗表示，去年總計有1,315家企業、7,934人參加這項計畫，其中約有52％是到200人以上大企業，有34％的職缺薪資在3萬元以上，且參加計畫的年輕人，在訓練期結束後的原事業單位留用率是近100％，「也是幫助企業培養自己的新人」。

勞動部表示，這次疫情對國內企業營運及就業市場均造成一定影響，又適逢應屆畢業生於6、7月投入就業市場，為增加企業辦訓意願，提供青年更多訓練崗位及就業機會，申請本計畫企業可按月請領訓練費用款項，並以最簡便的方式協助企業申請。