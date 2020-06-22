企業分期未完稅 恐砍優惠稅率

我國訂定稅務紓困，企業6月30日報稅期限內申請延期或分期繳稅。據了解，若企業原本適用藍色申報書、擴大書審率，一旦申請延期或分期，但某一期無法完稅，其優惠稅率將全數被取消，國稅局將改為一般申報，企業所得超過50萬元一律適用營所稅率20％。

以藍色申報書企業而言，根據我國所得稅法規定有三大優惠，包括交際應酬費用優惠限度較一般企業更高；企業可適用十年內各期虧損扣除；如果個人如果經營超過兩個以上的獨資合夥企業且適用藍色申報書，可合併計算虧損與營利，最後再歸課到個人綜所稅。

至於適用擴大書審的企業則是公司全年收入低於3千萬元，可依據《108年度營利事業所得稅結算申報案件擴大書面審核實施要點》，按照該產業標準，其年收入直接適用10％以下的純益率，相比一般營所稅率20％更優惠，且程序上更為簡便。

財政部官員指出，稅務紓困分期與延期繳稅是從現行稅捐稽徵法規定所衍生，考慮到疫情關係，原本企業營所稅額要到千萬元以上才能申請分36期（三年）或延緩一年繳稅，而現在稅務紓困是「不限稅額」都能申請，而且國稅局從寬處理，財務有狀況的企業多半能申請到36期或延後一年方式，免再加徵滯納金。

官員強調，企業受疫情影響申請分期或延期繳稅，其優惠不打折，但只要有某一期無法繳稅，國稅局會依照稅捐稽徵法規定、發單通知，要求企業在十日內全部繳清，並取消藍色申報書、擴大書審等優惠，改按普通申報案件處理，主因是避免企業適用租稅優惠又不斷拖延繳稅時程。

以適用擴大書審的企業而言，如果所得額皆在50萬元以上，其稅率可能從「收入x10％純益率x營所稅率20％」改為「（收入-成本）x20％營所稅率」，如果公司沒有留存成本單據，未如期繳稅反而會更吃虧。