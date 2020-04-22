業者利多 電梯動力機械免關稅

財政部近日發布函釋指出，供電梯用曳引如電動機、曳引輪、制動器等，為一般電梯的動力機械，屬於海關進口稅則「電梯或扶梯用零件」，可享免關稅優惠。

官員指出，最近有業者詢問電梯零件進口稅費，因此關務署特別發布函釋，解答業者疑惑。關務署表示，電梯用曳引機為電梯的動力設備，又稱電梯主機，一般分為有齒（geared）與無齒（gearless）兩種，主要由馬達（電動機）、煞車（制動器）、曳引輪、機座等組成（有齒式者另加裝有減速齒輪），皆未含鋼索，主要功能是輸出與傳遞動力使電梯運行。

為何電梯或扶梯用零件有免關稅優惠？官員表示，國內電梯業者所採用機種分散且我國不具量產規模，電梯用曳引機基本上都是從國外進口，當時配合經濟部考量，因台灣幾乎沒有廠商在做電梯用曳引機等零件，將稅號第8431.31.10號的「電梯或扶梯用零件」修正為免稅、減少我國電梯業者進口負擔。

除電梯外，近一年來汽車零組件降稅，訴求也是免關稅。官員指出，過去經濟部考慮到扶植台灣汽車產業，設定汽車零組件關稅稅率約5～17.5％，透過提高進口成本、削減外國廠商在台價格競爭力，鼓勵台灣汽車業自行研發國產零件。

幾十年過去，我國汽車業仍無法自行產製引擎、汽缸體、汽門導管等九大零組件，業者轉向經濟部陳情、盼調降進口關稅至0％～10％，減輕進口成本。不過官員表示，汽車零組件降稅案目前因汽車製造業者、經銷商未達成協議，無法簽署回饋機制，立委質疑降稅正當性，九大汽車零組件降稅案仍卡在立院協商程序、未能進入二讀程序。