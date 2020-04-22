安心即時上工 勞部放寬資格

為解決新冠肺炎疫情對部分工時勞工帶來衝擊，勞動部推動「安心即時上工」計畫，22日開會後決議將適用資格放寬，拿掉月投保薪資2萬3,800元門檻、勞工保險或就業保險時間也放寬為過去一年有投保紀錄者，就符合申請條件，預計最快下周開始適用。

勞動部「安心即時上工計畫」主要是盤點中央與地方政府公部門時薪工作職缺，讓受到景氣衝擊、而減少工時工作者或其他非典型就業者，透過增加工作機會增加收入機會。

勞動力發展署長施貞仰表示，這項計畫上路八天，目前盤點出1.3萬個短期工作機會，僅4,000名申請民眾符合資格。她解釋，地方政府在第一線觀察到的許多申請實務情況，申請人條件合格率低，大多出在勞保投保年資不足、或打工族有多份打工，導致投保薪資高於薪資門檻，整體申請案件合格率46.8％，導致供需失衡，還有9,000個工作職缺在等待上工、但符合資格的人太少，因此決議放寬申請資格條件。

放寬條件後，適用對象條件為，申請前1日起12個月內有勞保或就保投保紀錄者，即可來申請，公部門將提供時薪工作每小時158元，每月最高80小時，每月最多核給工作津貼1萬2,640元，最長補助以六個月為上限。

原本安心即時上工申請條件為，最近六個月中有二個月投保勞保、就保，且最近一個月投保薪資在2萬3,800元以下者，預計補助6萬人次。未來會不會因放寬申請條件而調整補助人次？施貞仰強調，等供需平衡解決後，再參考基層實務作業檢討。