同婚族首年報稅 可選擇合併或分開申報

台灣2019年成為亞洲第一個開放同婚的國家，不僅如此，今年也是LG（女同性戀者Lesbian、男同性戀者Gay）族群婚後首次報稅，可以自行選擇要合併還是分開申報，明年起則一律為合併申報至離婚年度。

安永（EY）執業會計師楊建華指出，同婚族若是在2019年結婚，今年5月報稅就是跟一般配偶一樣，婚後首年申報皆可試算最有利方式，選擇合併或是分開申報。

舉例來說，若是2019年結婚，則2020年5月報稅可自由選擇要合併或分開申報，但2021年（含）以後皆為合併申報。

不過，如果配偶關係終止，假設2025年離婚，則2026年5月報稅時，雙方同樣也可自由選擇要合併或分開。

另外，只要你是配偶關係，如果有分居情況時，雙方可選擇各自填寫一份申報書，並在表格上註記配偶分居，另一方也申報後，則國稅局會自動整合雙方資料，雖然仍為合併計稅，至少可各自申報、免去尷尬場面。

財政部今年也很體貼放寬了扶養無謀生能力親屬的規定。楊建華指出，雖然這是舊制放寬範圍，但可千萬不要小看這個紅利。

楊建華表示，目前最新版「無謀生能力」認定標準包括身體、精神、智能障礙或重大疾病就醫療養等，取得醫院證明且無法自謀生活或無能力從事工作者；領有身心障礙證明、身心障礙手冊者或符合精神衛生法規定的病人；長期照顧的身心失能者；受監護宣告尚未撤銷情況親屬。

楊建華指出，如果民眾或配偶的直系尊親屬如父母或祖父母未滿60歲，且直系尊親屬當年度所得低於基本生活費17.5萬元，同樣也可列為受扶養親屬。

另值得注意的是，楊建華提醒，今年可首次適用運動員捐贈專戶扣除新制，若個人在2019年有透過教育部的捐贈專戶對運動員捐贈，可在今年5月申報「捐贈列舉扣除額」，如果捐贈未指定運動員，則款項是捐給教育部體育署專戶、視為對政府的捐贈，可全數作為列舉扣除額。

但如果是捐給指定運動員專戶，楊建華指出，捐贈款項必須和教育、文化、公益、慈善機關、政治獻金等捐贈金額合併計算，最多只能抵減20％所得總額，而且不能超過20萬元。