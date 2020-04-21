報稅季將至 壽險業提醒七件事

報稅季又將來到，今年因大環境及稅制都有更動，宏泰人壽21日提醒，今年所得稅申報共有7項不同，即申報時間可延長一個月、受疫情影響者可延1年或分期3年繳稅、新增長照扣除額、基本生活費提高、新增薪資核實減除費用、政治捐贈1％以上可列舉扣及同婚伴侶可合併申報等。

同時，不少民眾需要列舉保費扣除額，宏泰人壽表示，保戶可利用電話、網路或臨櫃等方式申請列印保險費繳納證明，供報稅使用。

宏泰人壽整理出今年所得稅申報七大不同，一是申報時間延長1個月，財政部為疏散報稅期間人潮、避免群聚感染，今年綜所稅申報期間延長1個月，不論是否受疫情衝擊，所有申報戶都可延長到6月30日申報。

二是繳稅可延1年或分期3年，受疫情影響無法在期限內繳交綜所稅、營所稅者，可申請延期或分期繳稅，不限繳納金額，最長可延期1年或分期3年（36期）繳納，受隔離、檢疫、治療者亦可延期繳納。

三是新增長期照顧特別扣除額，宏泰人壽提醒，不論是居家照護、送到照護中心、聘本國籍或外籍看護照顧，只要符合衛福部條件，報稅時每人每年可減除12萬元，且可溯及2019年1月1日起計算。但此扣除額僅限一般收入者，若是高收入族群，如所得稅率20％以上、基本所得額超過670萬元者、股利及盈餘按28％分開計算者，不得使用此項目減除。

四是維持基本生活所需費用提高，2019年由17.1萬元提高至17.5萬元，此項目適用2020年5月報稅，財政部估計約有5萬戶可受惠。

五是薪資所得核實減除費用方案，民眾除可選擇既有的20萬元薪資所得特別扣除額外，也可以選擇以實際支出費用申報核實減除。但此項目限職業專用服裝費、進修訓練費以及職業上工具支出的三類費用，減除金額亦有上限，即薪資收入的3％。

六為政治捐贈1％以上可列舉扣除，依政治獻金法規定，被捐助政黨必須要一定有支持度，如總得票率有1％才能列舉扣除。具選舉權的個人對同一擬參選人每年捐贈總額不得超過10萬元，每一申報戶每年對各政黨、政治團體及擬參選人捐贈的扣除總額，不得超過當年度申報綜合所得總額20％，且金額不得超過20萬元。

七為同婚伴侶可合併申報，依所得稅申報規定，結婚第一年可自行選擇要分開申報還是合併申報，但婚後第二年則一律要合併申報。

延伸閱讀

報稅季來了 4/28可查調所得

注意！搞懂5大新規定 6月底前報稅繳更少

史上頭一遭！ 報稅期限延長至6月底