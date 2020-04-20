自營業者紓困 勞部即日受理

勞動部20日發布受新冠肺炎疫情影響勞工紓困辦法，並公告受理「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，自營作業者及無一定雇主勞工，可就近向所屬工會提出申請，符合資格者，一次發給三個月，將儘速撥入勞工帳戶3萬元，協助度過難關。

為照顧自營作業者及無一定雇主勞工，勞動部推出以受僱勞工、失業勞工、企業跟微型創業者等，第一波紓困措施後，立即規劃針對自營作業者等弱勢勞工協助措施，且經詢問職業工會意見後，了解自營作業者相關收入受衝擊情形不易證明，基於弱勢優先且排富原則下，在最快時間內，規劃以投保薪資2萬4,000元以下及107年度免繳稅弱勢勞工為補貼對象。

依勞工保險相關統計，職業工會2萬4,000元級距以下有133萬5千人，其中超過四成、約56萬人勞工投保年資在15年以上，甚至23.8％、約32萬人勞工投保超過20年，這些勞工都是收入少又工作年資長的弱勢勞工。

職業工會2萬4,000元級距以下人數，除占職業工會加保總人數六成六外，這次受疫情影響嚴重批發及零售業、運輸及倉儲業、住宿及餐飲業、藝術、娛樂及休閒服務業等四業勞工，2萬4,000元以下級距的有的最高占七成，最低也有占六成，希望在政府資源有限情形下，可以照顧到涵蓋面最廣的弱勢勞工。