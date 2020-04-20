報稅季來了 4/28可查調所得

5月報稅季即將到來，財政部20日指出，自今年4月28日起，民眾即可在電子稅務文件入口網查調綜合所得稅資料，查詢所得與適用扣除額，也能簡單試算稅額。

財政部為避免申報人潮形成群聚感染，因此公告今年所得稅結算申報期限全面延長至6月30日。安永執業會計師楊建華表示，根據財政部規定，若展延期限屆滿時，仍接受隔離治療者，申報繳納期限自隔離治療結束之次日起再展延20日，但要附上主管機關提供隔離治療通知書等證明文件。

此外，若受疫情影響，民眾無法在繳納期間繳清稅款，楊建華說，不論稅額多少，皆可申請延期或分期繳納，最長可延期1年或分期3年（36期）繳交營所稅或綜所稅。

另2019年基本生活費調高為17.5萬元外，楊建華指出，我國今年另增訂薪資所得計算二擇一方式，可採「定額減除」（薪資所得特別扣除額20萬元）或「核實減除」。且今年我國也放寬無謀生能力扶養親屬原則，例如因身心障礙、重大疾病有就醫證明、須長期照顧的身心失能者、受監護宣告者，還有個人與配偶未滿60歲直系尊親屬全年度所得低於17.5萬元。

楊建華並提醒，今年報稅若要適用長照特別扣除額，要準備的文件大約分為四種，像申請外籍家庭看護工的聘僱許可函、經指定醫療機構專業評估的病症暨失能診斷證明書暨巴氏量表影本、長照管理中心的證明文件、住宿型長照服務機構繳費收據影本等，都可作為申請的依據。 安永提醒，今年個人報稅需留意四項變動，分別為新增長照扣除額、基本生活費調高至17.5萬元、薪資核實減除制、放寬扶養親屬認定，且今年因疫情，綜所稅、營所稅的報稅期限一律延長至6月30日。