公司倒閉清算 30天內要申報所得

疫情來襲，不少小商家撐不住而倒閉，並走入決算、清算程序，將剩餘的營所稅繳清。國稅局16日指出，如果清算結束後，營利事業必須自行計算決算到清算期間所得的營所稅並繳稅，最遲應在清算結束後30日內遞交書面資料給國稅局。

官員表示，不管是企業或是一般小商家，如果有解散、廢止、合併或轉讓情況，必須依序採取決算、清算兩大步驟，其中決算期限是主管機關核准後45天內要完成申報，必須向國稅局申報企業從上次報稅後到解散、廢止、合併、轉讓日前的營所稅，並自行繳納。

但是，決算申報的稅負是企業當年度到申請倒閉期間，但是在主管機關核准（約5天）、決算（約45天）、清算過程中，企業還是可以營業，清算就是將最後50天與清算結束期間所得再做申報。

官員舉例，假設A公司在今年6月30日決定廢止，主管機關於7月5日核准，按照45天決算程序，A公司決算所得期間為今年1月1日至6月30日，決算申報期限為今年的8月19日（7月5日起算45天）。若A的清算結束日為10月30日，則清算所得期間為7月1日至10月30日，清算申報期限為11月28日（自清算結束日起30天）。

官員也說，實務上可能會有公司在清算期間遇到跨年度情況，則按照稅法規定，以申報當年度的營所稅率計算。

舉例來說，小商家B課稅所得額在50萬元以下，如果B的清算期間為2019年10月1日至2020年3月31日，按照時程，B要在清算結束日，也就是今年3月31日起30日內申報，那就適用2020年度營利事業所得稅稅率20％，而非2019年度營利事業所得稅稅率19％（課稅所得額在50萬元以下營利事業，2019年適用營所稅率19％）。如果B的決算申報在2019年，則適用稅率19％；清算申報若在2020年，則適用20％。