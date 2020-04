口罩寄海外 留意關稅大不同

財政部關務署指出,我國出口醫療用口罩(稅則為630790),在各國的關稅稅率大不相同,從0%~18%不等,差異甚大,民眾寄件時應留意稅率。

經濟部國貿局官員則建議,郵遞包裹出口時,通常都會貼上商業發票註明金額,且各國也會有免稅門檻,可多加利用。

我國目前在防疫期間郵寄口罩到海外,必須至國貿局官網下載申請書,填寫身分證字號、手機號碼、口罩數量(30片以內)等基本資料,待審核通過後,國貿局會以簡訊傳送許可號碼。

民眾依照許可號碼與包裹到郵局,待郵務人員檢視,確認無誤即可獲得許可標籤、完成國內手續,郵局會將包裹貼上商業發票與標籤,再寄往海外。

官員指出,包裹寄出後,我國政府部門多半無法掌握,過去也有美國海關將一般郵寄口罩視為業者販售用課重稅,最保險方法是確認商業發票金額且在報單文件註明「these masks are solely for personal use, not medical use」,確保自己的口罩免列入營利用途遭課鉅額關稅。

官員也建議,民眾可按照WTO及RTA中心(各國關稅查詢系統)顯示,各國的醫療用口罩稅則皆為「630790」,先行查詢各國關稅。舉例來說,我國口罩寄往日本、歐盟是列入「Other」項目,適用關稅稅率分別為4.7%、6.3%;而新加坡為「Surgical Masks」項目且免關稅、美國也同樣零關稅。

但我國口罩寄到加拿大,按照稅號會列入「Of other textile materials」貨物,適用當地關稅稅率18%。

日前有民眾郵寄30片口罩給加拿大親屬,結果卻要補繳進口稅費422元加幣(約新台幣9,100元),直呼關稅實在太重。

國貿局官員認為,理論上口罩一片才新台幣5元,且加拿大有60元加幣進口免稅門檻,就算寄200片應該都是免關稅。他推測,有可能是民眾額外寄了其他東西、包裹價值提高,因此遭課重稅。