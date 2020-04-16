口罩寄海外 留意關稅大不同

財政部關務署指出，我國出口醫療用口罩（稅則為630790），在各國的關稅稅率大不相同，從0％～18％不等，差異甚大，民眾寄件時應留意稅率。

經濟部國貿局官員則建議，郵遞包裹出口時，通常都會貼上商業發票註明金額，且各國也會有免稅門檻，可多加利用。

我國目前在防疫期間郵寄口罩到海外，必須至國貿局官網下載申請書，填寫身分證字號、手機號碼、口罩數量（30片以內）等基本資料，待審核通過後，國貿局會以簡訊傳送許可號碼。

民眾依照許可號碼與包裹到郵局，待郵務人員檢視，確認無誤即可獲得許可標籤、完成國內手續，郵局會將包裹貼上商業發票與標籤，再寄往海外。

官員指出，包裹寄出後，我國政府部門多半無法掌握，過去也有美國海關將一般郵寄口罩視為業者販售用課重稅，最保險方法是確認商業發票金額且在報單文件註明「these masks are solely for personal use, not medical use」，確保自己的口罩免列入營利用途遭課鉅額關稅。

官員也建議，民眾可按照WTO及RTA中心（各國關稅查詢系統）顯示，各國的醫療用口罩稅則皆為「630790」，先行查詢各國關稅。舉例來說，我國口罩寄往日本、歐盟是列入「Other」項目，適用關稅稅率分別為4.7％、6.3％；而新加坡為「Surgical Masks」項目且免關稅、美國也同樣零關稅。

但我國口罩寄到加拿大，按照稅號會列入「Of other textile materials」貨物，適用當地關稅稅率18％。

日前有民眾郵寄30片口罩給加拿大親屬，結果卻要補繳進口稅費422元加幣（約新台幣9,100元），直呼關稅實在太重。

國貿局官員認為，理論上口罩一片才新台幣5元，且加拿大有60元加幣進口免稅門檻，就算寄200片應該都是免關稅。他推測，有可能是民眾額外寄了其他東西、包裹價值提高，因此遭課重稅。