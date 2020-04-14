保稅倉庫存倉期限 開放延長

新冠肺炎疫情蔓延，不少我國業者在保稅倉庫貨品，因疫情無法送往他國或是對方廠商取消訂單，導致貨出不去。財政部官員表示，為減緩對業者衝擊，關務署開放業者申請延長保稅貨物存倉期限，實務上多半能申請到2+2年以上。

官員指出，按照我國保稅倉庫設立及管理辦法規定，一般來說在保稅倉庫存儲期限為2年，但如果有特殊理由經財政部核准，可以申請延長1～2年以上。如今新冠肺炎導致歐美各國採取封城措施，台企的貨品根本出不去，已經符合「特殊理由」規定，關務署將從寬辦理，幫助企業延長保稅倉庫存儲期限。

由於我國保稅倉庫規定中並無設定延長的年限，官員強調，若疫情持續下去，保稅倉庫法規可讓業者持續持續申請、不斷展延存倉期限，有效保障業者權益。

不過，貨物在倉庫久放，難免會有變質或是賣相不佳，業者多半會有重整保稅倉庫內貨物需求。官員建議，業者可以採取六大方式，第一是整理貨物，像是加貼標籤、整修；第二是分類，例如依照貨物性質、形狀、大小顏色區分等級或類別；第三是檢驗，業者可針對存倉貨物測試其內容物是否變質。

第四、第五分別為分割、裝配，業者可派人力或利用工具把貨物分割或重新組合。第六則是重裝，業者可將存倉貨物之原來包裝重行改裝或另加包裝。