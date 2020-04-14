農業紓困逾70億 逾五成農民受惠

行政院政委龔明鑫14日指出，農業紓困補助金額高達73.53億元，在90萬戶農戶中，涵蓋率將超過50％，可協助農民度過新冠肺炎疫情難關，而日本已取代大陸成最大農產品出口市場，另台灣戰備農糧皆逾三個月。

行政院14日由政委龔明鑫與農委會主委陳吉仲，說明農業紓困方案。龔明鑫表示，受到大陸封城等影響，鳳梨釋迦、鳳梨、午仔魚等農產品出口大陸首波受到衝擊，第二波亞洲疫情與國內內需受到衝擊，第三波歐美疫情則影響到通關成本，特別是花卉外銷影響最嚴重。

為提供農業紓困，龔明鑫指出，農委會基金提供18億、第一波特別預算編列35.5億，支持相關紓困方案，第二波特別預算追加20億元，總共73.53億元，預估對90萬戶農戶涵蓋率達到50％，應可從資金、員工、生產經營、銷售等四個面向來協助農民度過難關。

其中休閒農業者發生營運困難，如願維持既有人力，農委會將補助每位員工1.5萬元，另花卉、種苗等業者，若願意維持員工原薪資80％以上水準，也會補貼每人四成薪資，每月上限2萬元。

而農產品出口，陳吉仲指出，今年首季農產品出口額為272億元，只比去年同期減少18億元，其中對大陸出口減少24億元，但對其他國家出口增加6億元，日本取代大陸成為第一大農產品外銷市場，像鳳梨銷售特別好，希望藉這次疫情經驗，讓日本市場持續增加。

陳吉仲說，夏天芒果也要賣去日本，產值很高，但日本檢疫官來台就可能受到疫情影響，農委會將協助解決通關問題。

許多糧食出口國採取出口管制，外界憂影響台灣糧食安全。陳吉仲說，台灣稻米供應無虞，全年可供應280萬公噸，儲量28個月，兼顧糧食安全前提下，會讓稻米在農業外交有更多貢獻。豬肉有三個月庫存，主因萬一沒黃豆、玉米供應，造成豬肉減產時可供應國內所需。

陳吉仲也說，已要求台肥，把年底前能準備肥料的數量裝滿，種子、農藥、疫苗等都已做好盤點，至年底供應沒有問題。