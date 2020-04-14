進口車保證金 優先抵減貨物稅

財政部近日發布函釋，車商若進口小客車，過去必須繳保證金且稅籍上會列為「未繳貨物稅」，但考慮到租稅公平原則，財政部自4月起全面改為優先核發「貨物稅完稅證明」，並以保證金直接抵減貨物稅，採「多退少補」機制，車商有望穩固現金流。

官員指出，車商進口小客車時，海關針對進口車輛查價程序較長，通常需要半年左右，主因就是避免有一些中古車改裝為新車的「濫竽充數」情況，所以海關在查價上必須從各個車輛零件、設備一一檢測，保障消費者權益。

我國有車輛汰舊換新減免貨物稅、電動車輛免貨物稅等機制。官員指出，若在本次函釋發布前，如果該批車輛在半年內就售出，那海關在尚未完成查價程序前，車商還無法拿到貨物稅完稅證明，也無法申請核退消費者貨物稅程序，因此消費者必須要等數個月以上才能拿到退稅款。

為保障消費者權益與考量租稅公平性，財政部以函釋做修正後，車商的保證金優先做為繳納貨物稅款項，並給予完稅證明。官員表示，消費者即日起購買新車，車商已有貨物稅證明，可立刻協助申請減徵貨物稅或全額退還程序，消費者拿到退稅款時間將大幅縮減，車商也不用付保證金又再付貨物稅費、有效掌握較多現金流。

官員認為，依照我國海關代徵營業稅稽徵作業手冊，其實進口車輛的營業稅早已經採取運用保證金「多退少補」機制，本次貨物稅也比照辦理。他提醒業者，未來保證金是涵蓋營業稅、貨物稅等稅費，應要如期繳納，以免耽誤車輛進關程序。

不過，我國目前不僅車輛，節能家電的冷暖氣機、除溼機、冰箱等家電也有汰舊換新減徵貨物稅優惠。官員指出，節能家電較難有中古混裝新家電情況，其查價程序較為單純，實務上多在1個月內就能完成，因此暫時維持現制。

官員強調，我國本次函釋僅放寬進口車輛，但針對進口家電仍維持先繳保證金、查價完成後再繳貨物稅，待消費者購買後，再經由國稅局管道核退給消費者，不會經過家電經銷商。