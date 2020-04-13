紓困追加1,500億協商破局 特別條例修正今三讀添變數

立法院長13日召集朝野黨團，協商行政院因應新冠肺炎產業紓困特別條例，將加碼1,500億元紓困。但國民黨團主張應發現金，且政院應提1,500億預算編列情形，歷經四小時協商最後破局，14日草案要三讀恐不易輕騎過關。

新冠肺炎疫情從國外燒到國內，民生經濟大受打擊，蔡政府原推出600億特別預算，因應衝擊擴大，行政院再提出特別條例修正案，追加1,500億元特別預算，共砸2,100億元救經濟。立法院會10日將特別條例修正草案逕付二讀，13日接續朝野協商。

國民黨團書記長蔣萬安表示，國人除了對疫情的發展和管控措施高度關注外，更對疫情在民生生計及對造成各項產業的衝擊更加關心：尤其基層勞工「哀鴻遍野」，檢視第1階段600億元紓困預算，到底有多少人獲得紓困？又有多少獲得到展延、薪資補貼？行政院必須提出紓困1.0執行情形讓全民檢視。

國民黨團呼應馬九英前總統主張發放現金紓困，應在紓困條例中編列現金補助1,000億元經費，才能直接嘉惠民眾。但民進黨團認為，行政院既有紓困措施已納現金發放概念，雙方爭執無解，國民黨團認為不該「空白授權」，協商最終宣告破局。

政委龔明鑫昨下午在記者會則強調，現階段紓困，政府匡列1,035億元，發現金給真正需要的人，如補助艱困企業員工薪資、弱勢者等，鞏固200萬人就業，不是普遍性、齊頭式的發。他說，2008年金融海嘯時，馬政府發放858億元消費券，但仍造成60幾萬人失業，20幾萬人放無薪假，約90萬人受到很大衝擊，穩住就業才是重點。

龔明鑫說，2008年時馬政府也沒有發現金，而是發消費券，因發現金效果不好，錢會被存起來，即使發消費券，也產生替代消費現象，既沒有穩住就業，也沒有達到促進消費效果。

行政院副秘書長何佩珊則說，1,500億追加預算不是亂編、亂估的，是根據目前財政狀況、舉債上限進行縝密估計，國民黨團提議發放現金概念不錯，但不能以天女散花、放煙火方式，「酷碰券」也會在疫情穩定後，進入振興階段才會實施。