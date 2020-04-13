海外包裹實名制延後 5/16上路

財政部關務署長謝鈴媛13日在立院財委會受媒體訪問時表示，原本進口包裹實名制4月16日上路，但考慮到民眾需求與「EZ WAY易利委」實名認證APP有待優化，因此進口包裹實名制將延後至5月16日上路。

此外，新冠肺炎導致各國飛機減班甚至停飛，不少包裹都從空運轉到海運，但海關人力不足、通關線也不夠，導致不少民眾的海外包裹延後1～2個月以上。謝鈴媛指出，關務署將緊急加開3條通關線，盼今年5月前把尚未清關的483個貨櫃量消化完畢。

謝鈴媛表示，待實名認證制正式上路後（目前暫訂為5月16日），只要民眾沒有填寫報關委任文件或是利用「EZ WAY易利委」APP做實名認證，首次會收到未實名認證提醒，即為「黃牌」通知，但第二次後將直接舉「紅牌」，海關直接不受理進口包裹要求，等於包裹無法進來台灣。

截至4月13日關務署統計，我國完成「EZ WAY易利委」實名認證綁定人數為37.8萬人，約占1～4月簡易進口報單數6.15％，顯見還有很大的成長空間。而我國進口包裹多為淘寶與蝦皮平台。因此，關務署鎖定這兩大電商，要求其電商系統直接連結到關務署的實名認證資料庫，即完成多數進口包裹實名制。

目前關務署已針對淘寶的主要物流公司順豐、捷豐完成近五成會員認證，蝦皮預計6月跟進，最快6月底就能完成淘寶、蝦皮兩大平台認證。關務署官員指出，若完成淘寶、蝦皮系統對接，我國實名認證人數將達到100萬人，可達到簡易進口報單數10％以上。

另謝鈴媛指出，從3月起，因疫情關係，進口快遞包裹大量轉向海運，導致海運貨櫃量增加4～5倍，關務署將從台北關調度10人到基隆關支援，預計14日可到位。

快遞業者也向海關申請增設3條通關線，加上既有5條，等於未來海關8條海運通關線將「產能全開」，謝鈴媛預計5月前可消化現有貨櫃，讓民眾趕緊拿到進口包裹。