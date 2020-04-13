雇主逼全職勞工改時薪 勞動部：違法！

受到新冠肺炎疫情影響，不少產業受到衝擊，有勞工反應，雇主在詢問地方勞工局處後，未選擇遵守無薪假（減班休息）的通報程序，反而直接要求全職勞工未來都時薪人員的方式來計薪、排班。對此，勞動部表示，雇主絕對不能這樣片面變更勞動契約，這樣做絕對是違法行為！

疫情影響內需產業，包括住宿及餐飲業者，都受到民眾改變生活習慣而影響營運，也導致全台實施無薪假的家數與人數節節升高。截至8日為止，目前總計有368家企業、8,559人實施無薪假。

由於通報無薪假的程序繁複，部分不肖業者透過各種方式規避無薪假通報，就有勞工反應，收到公司內部公告，到6月底為止，所有全職人員都採用排班制、並且改以時薪計算工資。當勞工向雇主反應時，只獲得一句「別的縣市勞工局處問過勞動部說這樣可以」，讓勞工百思不得其解。

對此，勞動部官員解釋，雲林縣政府勞工處在2月時有來函，當時是詢問如果受到景氣因素影響，需要將全職勞工調整為部分工時，可否變更，而勞動部當時的回函指「這屬於勞動契約變更，必須經過簽署契約的勞資雙方都同意變更才能變更」，絕對不是單一方說要變更，就可以直接變更的。

另外，也有勞工擔心，如果疫情期間被雇主變更契約為部分工時勞工，會不會就無法成為勞動部的各種紓困措施的補助對象。對此，勞動部官員解釋，如果有勞工因為與雇主協商，從全職勞工變更為部分工時勞工後之後，導致薪資大幅減損，近一期薪資如果低於2萬3,800元者，就可以符合「安心即時上工」的對象，也可以赴就服站申請公部門釋出工作。

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