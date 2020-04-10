營業稅打折 Q1有48萬家受惠減收1.9億

新冠肺炎疫情衝擊經濟，國稅局主動調降小規模營業人查定營業稅，第1季共減收新台幣1.9億元，受惠家數約48.2萬，其中1月減收1成，2、3月減3成，營收衝擊更大的店家，可個案申請擴大減收幅度。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾，COVID-19）疫情影響，餐飲、零售、夜市、商圈、傳統市場等店家消費人潮減少，營收下滑，具一定規模，須開立統一發票並以此核實申報營業稅的店家，營業稅較不受影響，因發票金額開的少、稅自然就繳的少。

相較之下，採查定課稅的小規模營業人，稅額須由國稅局調查決定，為減輕其負擔，國稅局祭出主動調降營業稅的紓困措施。

北區國稅局局長王綉忠表示，視疫情發展情形，1月查定營業稅全面減收1成，2、3月減收3成，營收減幅大於上述比重的店家，可以個案申請再增加減收幅度，出示相關資料證明，例如減少聘雇員工、縮小營業規模等，減收幅度可大於3成或至免稅。

至於第2季營業稅減收幅度是否再增加，王綉忠說明，會視疫情發展及產業衝擊情形，滾動進行檢討。

另一方面，北區國稅局表示，全國有78家受疫情衝擊較深業者，提出個案申請，增加營業稅減收幅度，其中北區國稅局就有48家，其中15家因此降為不用繳稅；從地區別來看，以花蓮分局收件16件最多，主要為民宿業者申請，其次基隆、板橋各有8家申請，業別為餐飲零售業。

財政部統計，合計今年第1季已調降全國48.2萬家小規模營業人稅額，減收營業稅1.9億多元。