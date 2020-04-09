重大建設不受國土法限制 遭擱置

立法院內政委員會9日初審通過國土計畫法修正草案，縣市國土計畫擬訂及審議作業由政院版「一定期限內」完成更改為延長一年、國土功能分區圖劃設作業延長二年。不過，政院版爭議最大的授權政府在推動國家重大建設計畫時，可適時檢討變更國土計畫，但在行政院同意讓步下，遭到擱置。

行政院會2月20日通過國土計畫法修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，可適時檢討變更各級國土計畫；另縣市國土計畫擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，從「二年」延長「一定期限內」完成。

但重大計畫彈性檢討機制，被在野黨、甚至執政黨立委質疑是「霸王條款」、破壞國土計畫精神。

至於國土功能分區圖劃設作業，修法從二年延長為「一定期限內」完成，也引發授權太廣泛，甚至有空白授權爭議。

由於目前有多達18個縣市國土計畫尚未完成審議，依規定要在4月30日以前由內政部完成各縣市國土計畫草案審查，並在5月1日公告。修法延長完成審議時間有急迫性，行政院與民進黨團協商後，決定讓步，不處理國家重大建設部分。

至於延長期限部分，將政院版「一定期限」，明定為縣市國土計畫延一年、國土功能分區圖延二年，由民進黨立法院黨團提案修正，力拚立院本會期三讀通過。期限部分，民進黨團版草案，會是內政部期待的方向。

初審通過條文明定，直轄市、縣市主管機關應於全國國土計畫公告實施後三年內，公告實施直轄市、縣市國土計畫；並於直轄市、縣市國土計畫公告實施後四年內，一併公告國土功能分區圖。