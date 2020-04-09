國別報告、集團主檔 5月電子化

財政部9日表示，我國針對跨國企業國別報告（CbCR）及集團主檔報告（MF）首度設置電子送交系統，預計今年5月啟用，提供全時段網路送交服務，有望提高大型跨國企業遞交意願。官員提醒，歷年制企業今年送交期限至12月31日止。

我國整體三層文件為國別報告、集團主檔報告及移轉訂價（LF），關鍵在要求企業揭露在我國、他國分公司與子公司經營情況與控股模式等，是針對企業所訂的「反避稅條款」。

官員指出，我國三層文件規範自2018年上路，但是實行初期皆為紙本書面或是多媒體光碟方式，不少跨國企業認為台灣經濟體與市場規模不大，而且要用書面遞交國別報告，程序繁瑣因而不願配合提供。

考慮徵納雙方便利性，財政部去年底先發布函釋、採取「抓大放小」方式，首先透過增訂國別報告避風港條款，將跨國企業全年營業收入淨額及非營業收入合計未達新台幣30億元，或全年跨境受控交易總額未達15億元等列入避風港範圍，這些企業在台免交國別報告。

另外，財政部賦稅署同步準備資料，讓系統全面電子化，以提高跨國企業法遵意願，原本財政部保守估計要一年才可以完成電子化目標，今年因為配合疫情，趕緊在5月前快馬加鞭，順利建置電子送交系統。

去年6月我國已經和日本做首次國別報告資訊交換、今年6月還會新增澳洲，主要是針對符合門檻（集團前一年度合併收入總額達到新台幣270億元）企業，而且不符合避風港條款者。例如日本知名大廠SONY在台有子公司，我國稅局希望取得SONY總公司在全世界投資架構資訊；相反地，日本也希望可以取得夏普母公司－鴻海在全球投資情況，在相互對等的情況之下，台日兩邊就會做雙邊企業的國別報告資訊交換。