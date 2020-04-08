在陸台商度難關 善用四大措施

中國大陸自新冠肺炎疫情爆發以來，前兩月零售總額年減20.5％，影響在陸台商甚深。安永8日建議，台商應善用大陸的稅收、通關政策、財政政策與金融支持等四大紓困措施，尤其是減免不動產稅負與延長虧損扣抵年限，度過疫情難關。

安永中國近期發布《中國稅務及投資資訊》報告顯示，中國大陸自疫情爆發以來，1～2月中國社會消費品零售總額較去年同期下跌兩成、而規模以上工業增加值下跌13.5％。而聯合國貿易暨發展會議預測，在疫情影響下，全球經濟成長將降至2.5％以下。

安永會計師事務所稅務服務部營運長劉惠雯指出，大陸在稅收上，對進口原產於美國的物資，恢復關稅減讓義務，也就是說暫不加徵關稅。

在通關方面，大陸建立快速通關專門受理視窗和綠色通道，確保防疫物資快速驗放，且可先登記放行，再按規定補辦減免稅相關手續。

財政政策方面，中國大陸針對受疫情影響納稅確有困難的中小企業，推出減免不動產持有稅、城鎮土地使用稅等措施。

而受到疫情影響最嚴重的交通運輸、餐飲、住宿、旅遊四大類服務業，大陸稅局也宣布其企業所得稅虧損扣抵年限最長可自五年延長至八年。

安永執業會計師周黎芳指出，為因應疫情，中國大陸也對製藥、醫藥銷售、醫療和防護用品，保障產製企業可全額退還增值稅、增加抵減稅額，如果是擴大醫療用品產能而購置設備，還可列報當期成本扣除企業所得稅、緩解資金壓力。

在金融支持方面，中國大陸加強對製造業、小微企業、民營企業等重點保障企業信貸支持並給予財政貼息。劉惠雯認為，從長遠來看，防疫、健康保障產業需求湧現，又有國家政策支持，相關產業台商可獲得擴展業務機會，但仍須根據自身資金狀況、未來的銷售估計、市場需求等綜合考量。