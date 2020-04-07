名模條款如何申報？ 二擇一才划算

5月報稅季將至，勤業眾信（Deloitte）7日指出，今年報稅新增薪資核實減除機制（名模條款），但即使2019年收入超過250萬元，也未必有利，必須實際花費於治裝費、進修費及職業工具支出等金額合計超過20萬元，採用核實減除才划算。

勤業眾信（Deloitte）稅務部副總經理王瑞鴻舉例，如果上班族A與B年收入皆為250萬元，但是A於2019年在治裝費、進修費及職業工具支出分別為5萬元、3萬元、2萬元，核實減除頂多只能減10萬元，他認為A使用「薪資所得特別扣除額」20萬元即可。

王瑞鴻進一步表示，如果B於2019年在治裝費、進修費及職業工具支出皆為10萬元，按照年收入3％試算，三項支出分別可減除7.5萬元、合計為22.5萬元，此時就超出薪扣額20萬元，因此B適用核實減除較划算。

今年上班族報稅，可從兩方案中擇優適用。王瑞鴻表示，第一是選用薪扣額20萬元。第二是採「薪資核實減除」，針對「治裝費、進修費及職業工具支出」等三項支出減除。

不過，「薪資核實減除」每項目最多可以減除該職業薪資收入之3％，換算下來，年收入至少要到223萬元以上才能達到減除20萬元以上，否則直接適用薪扣額20萬元即可。

王瑞鴻指出，財政部針對「治裝費、進修費及職業工具支出」等也設定規範，像治裝費僅限職業所需且非供日常生活穿著使用之特殊服裝或表演專用服裝租用、清潔及維護費用，例如公司制服或舞台表演專用服裝。

如果是工作或開會所穿的西裝、套裝或禮服等，因為可供日常穿著使用，原則上不得減除。

而進修費必須是參加符合法遵類課程，像是公司法務人員參加大專校院法律課程，自行支付註冊費、學分費。

職業工具支出則限定為購置專供工作使用的書籍、期刊及工具支出，如理髮師專用剪刀、裝潢工的電鑽等，若工具可使用超過2年、且支出超過8萬元，必逐年攤提折舊或攤銷費用。