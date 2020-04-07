KPMG：疫情衝擊六成中小企業

KPMG安侯建業指出，台灣約有六成的中小企業為獨資的家族企業，因為資金來源單一、因此受新冠肺炎衝擊也難以獲得其他資金，可說是重災戶。

家族企業要維持永續經營、在疫情中活下去，KPMG建議，需從掌握風險、降低損失、維持供應鏈等三大面向降低疫情影響。

KPMG安侯建業家族辦公室主持會計師陳振乾表示，日前美國瓦蘭汀漢家族創辦並傳承四代共115年的「西維吉尼亞州銀行First State Bank」，不敵疫情衝擊於日前宣布倒閉；日本愛知縣蒲郡市歷史長達64年的老字號溫泉旅館「富士見莊」因為疫情影響，向地方法院聲請破產。

在國內，台北東區經營23年的兄弟飯店關係企業朝桂餐廳，因疫情影響，2月底宣布忍痛求售；而燦坤集團也出售手上53％的燦星旅行社股權，宣告退出旅遊業市場。

陳振乾表示，台灣企業約有98％為中小企業，若將其中的獨資廠商視為家族經營型態，據調查大約有六成為家族企業，如今不少中小企業體因資源較受限且先天體質欠佳，紛紛不敵疫情衝擊吹熄燈號，連生存都有困難。

短期而言，陳振乾建議，企業要從三大面向著手，第一是掌握風險，做好營運資金風險管理計畫，審視企業的現金流量並提撥風險準備金。

第二是降低營運衝擊，企業要建立員工健康監測和追蹤系統，並訂定遠距工作及即時通訊的機制，讓營運不會因疫情中斷。

第三維持供應鏈，如果疫情造成產業斷鏈，企業應及早尋找替代廠商，增加供應鏈彈性、分散風險，避免偏重特定國製造的地緣風險。

長期而言，陳振乾認為，台灣中小企業暨家族企業必須加速數位轉型，建立數位與流程自動化，除購買新興設備外，還要優化流程、簡化組織架構、重新訓練員工等，才能創造出新的商業模式，而且家族家族間一定要作充分有效的溝通，才能確定轉型目的與整體目標。