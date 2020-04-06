水電費減免 第一筆最快5月扣抵

受到新冠肺炎疫情影響，經濟部推出水電費減免方案，只要今年營業額連續二個月較去年同期減少15％以上，給予水電減免5至10％，知情官員說，最新相關辦法將由經濟部向財政部查詢營業額資料，只要符合減免規則就會自動在水電費帳單中扣抵，最快5月發出第一筆減免的帳單。

據悉，受疫情衝擊影響企業，經濟部將分階段給予水電費減免折扣，只要營業額減少15％以上未滿50％的用戶，一般商業用戶可減免10％單戶最高10萬元，受影響超過50％艱困企業，水電費減免擇加碼最多30％，低壓用戶最高扣抵10萬，高壓用戶則是300萬元。

國營會指出，為了便民，企業不必主動向水電公司申請，將統一由主管機關向財政部調閱相關資料，只是營業額受影響幅度符合折扣標準，就會自動實施減免，免除企業還要奔波申請。

國營會表示，相關實施規則正在規劃，預計本周提報經濟部，由政院拍板定案。依目前估算，3月營業稅資料4月中之前提交，經相關作業，預計最快從5月發出水電費帳單就能看到第一筆水電費折抵。

據悉，目前台電、台水正在研擬水電費帳單比照以往節電節水活動時，增列一行說明，顯示每期帳單應繳金額及折扣金額，方便讓用戶瞭解實際減免數字。

官員說，目前規劃水電減免從3月起至9月底止，若疫情持續擴大讓受損情況加深，不排除減免折扣延長。