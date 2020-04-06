BVI經濟實質要求 暫採彈性

資誠（PwC）6日指出，因應新冠肺炎疫情蔓延，英屬維京群島（BVI）暫時修改非控股公司經濟實質要求，像是董事會議可改為線上會議，不用在BVI當地開會。

而BVI經濟實質法規的董事會議出席人數，因應疫情關係，也改為法定人數即可，不用全員到齊，資誠表示，台商在當地公司法遵成本短期內可降低。

根據經濟實質法規，自2019年6月30日起，台企、台商在BVI群島的紙上公司必須符合經濟實質規定，像是銀行業務、經銷與服務業務、融資與租賃業務、基金管理業務、營運總部、保險業務、智慧財產權業務、航運業務以及控股公司等九大類型。

採取歷年制的BVI公司，必須要在2020年12月29日前進行年度申報。在BVI若第一次違反經濟實質法規，罰鍰從5千美元起跳，最高可達2萬美元，情況嚴重者將可能被停業或撤銷營業登記。

資誠全球稅務服務會計師曾博昇指出，如果台商在BVI公司為純控股活動，可適用較低限度的實質營運要求，例如不需要於當地開立董事會，且可以外包當地專業機構提供員工及辦公室的要求。

台商在BVI公司若被認定為其他八大類活動，例如進行貿易轉單業務、擔任集團資金中心貸與關係企業資金收取利息，或是為其他關係企業提供管理服務收取服務費等，依照經濟實質法規，必須雇用一定的當地員工、在當地有營運處所與營運費用，並且要有一定數量的董事出席。曾博昇認為，台商面對疫情造成的旅遊限制，可準備證明文件，並考量適用BVI新冠肺炎彈性措施。

另外，如今新冠肺炎疫情蔓延，曾博昇指出，不少國家的政府機構的行政效能變得相當緩慢，如果台商因應經濟實質法規或其他反避稅因素採取架構調整，例如申請成為他國稅務居民、調整交易模式或法律控股架構等，時程上都可能有延後情況。