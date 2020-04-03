有境外關係交易 跨國企業 須備移轉訂價報告

部分企業5月不僅要申報營所稅，還要留意移轉訂價。國稅局表示，若大型跨國企業（收入總額5億元以上）或是中型跨國企業（收入總額在3～5億元）且全年受控交易總額達2億元，若有境外關係交易情況，須備好移轉訂價報告備查。

官員指出，今年我國營所稅申報期間為5月1日至6月1日，依照移轉訂價查核準則規定，企業若為移轉訂價範圍者，必須在5月1日至6月1日報稅期間同時備妥報告書，國稅局隨時都可能做抽查。

至於哪一些企業屬於移轉訂價範圍？官員認為，如果企業是大型跨國企業，判斷標準就只有全年受控交易2億元門檻。

但如果企業是中型跨國企業，官員表示，若全年受控交易總額達2億元，而且享有租稅優惠超過200萬元、申報扣除前十年虧損超過800萬元或與境外關係人有交易等任一項，同樣要比照大型跨國企業備妥移轉訂價報告。

官員指出，按照法規，移轉訂價報告至少要包含企業的事業綜覽、企業集團組織與受控交易資料，如企業的營運歷史、商業活動、策略、產業及經濟情況分析等，還有受控交易的金額、對象、目的、風險分析等，企業法遵文件較為繁雜。

在實務上，以往移轉訂價查核重點多為毛利率與利潤、對價關係異常、頻繁與關係人交易、連三年損益不規則變動、全球集團企業高利潤但國內企業卻虧損等。

不過，企業若有移轉訂價情況，國稅局往往需要更多人力去檢視企業的海外資料，大幅增加行政成本。我國為過濾因應原物料漲跌的關係人交易價格調整情況，因此訂定一次性移轉訂價原則、今年起上路。

官員解釋，一次性移轉訂價原則為企業在合約載明各種受控交易條件，讓國稅局做簡單審查。企業透過揭露交易條件、訂價策略，並將調整後價款計入帳簿且其他交易參與人同時調整帳目，最後完成繳稅，即可適用該原則，每年1月底再檢附申請書就能符合法遵。