促參乏力 Q1簽約金年減六成

政部促參司31日指出，截至今年首季，我國促參簽約案件共18件較去年同期減少三成，而首季簽約金為179億元、約年減六成。但官員表示，後續仍要看企業投資意願，財政部今年促參簽約金目標仍維持一千億元。

官員也指出，我國2019年首季簽約案共28件、507億元，全年則為95件、1,745億元，不管件數或金額都比今年更高。

但是，2018年首季僅5件、2億元，但全年卻有83件、2,373億元，且該年度簽約金額還創新高。官員認為，促參案不能單以首季表現，仍要看全年景氣與廠商簽約意願。

若檢視今年已簽約大案，促參司指出，前三名皆為政府部會，第一名為交通部的高雄火車站宿舍區都市更新計畫，簽約金額為81.6億元，第二名則為交通部的台中港工業區地上權案（36.8億元），第三則為經濟部的桃園市大園區大型物流中心BOO案（26.4億元）。

六都方面，首季桃園市以15.6億元暫居第一，主因桃園有A8（長庚醫院站）轉運站BOT案，其簽約金就高達15.6億元。而台中市、新北市分別為0.8億元、0.2億元，排名第二與第三；另外三都台北市、台南市、高雄市今年仍無簽約案件。

官員表示，第二季還有三件10億元以上的促參案，包括台中市大肚區大型物流中心BOO案（22.4億元）、南投縣魚池鄉日月明珠飯店BOO案（11.5億元）、新北市台北港產業專區招商案（10億元）。

促參司指出，今年來因應新冠肺炎提出紓困振興方案，促參司將針對過去簽約的促參案件研擬做租金、權利金的緩繳與分期繳納機制。