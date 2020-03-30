報稅也要防疫 採3人潮分流

因應今年新冠肺炎，為避免5月報稅人潮集中導致交叉感染，財政部30日宣布，將推出三種人潮分流機制，包括持續優化線上報稅系統、開放超商取得稅額試算查詢碼、國稅局線上預約取號，也會控管國稅局人數。

賦稅署長李慶華表示，今年報稅期間，所有國稅局、稽徵所等都會量體溫、噴酒精消毒，而且因應疫情中心規定，所有稽徵單位必須控管室內人數不得超過100人。

李慶華說，各稽徵單位可在門口增設帳棚分散人潮、多方宣導預約取號，等到號碼將至再到國稅局即可，以減少室內交叉感染風險。

按照以往國稅局實務經驗，5月1、2、3日，也就是報稅前三日都是人潮最多時刻。此外，每周一是人潮最集中的一天，之後周二到周五則依序遞減。官員建議，民眾可以在5月中後或是每周五再去國稅局臨櫃申報，有效避開人潮高峰期，另可在國稅局官網線上取號，等到號碼將至、再去國稅局，有效減少接觸人群時間。

除臨櫃申報外，李慶華呼籲民眾依照自然人憑證、「健保卡及密碼」、電子憑證、TAIWAN Fido台灣行動身分識別或「身分證字號與戶口名簿戶號」等方式，登入WEB報稅系統，不用再抓報稅系統軟體到電腦，可直接在線上完成查調資料、申報與繳稅程序。但過去報稅民眾常反映家中無讀卡機，無法透過自然人憑證或健保卡方式取得查詢碼。

賦稅署指出，今年財政部透過與四大超商合作，讓民眾就近至超商的多媒體事務機（KIOSK）輸入個人資料取得「查詢碼」，按查詢碼上網下載所得及扣除額等資料，確認後即可完成申報。民眾可在線上用信用卡刷卡繳稅拿回饋，若稅額在2萬元以下，可至超商列印繳稅單，不用到國稅局排隊。