環保署預告空污季費率拉大

為改善季節性空氣品質不良，環保署祭經濟誘因，擬拉大空污季與非空污季費率差距，鼓勵公私場所於空品不良季節，自主調整產能減少空污排放，企業不但可減少支出成本，也能達改善空氣品質目的，創造環境與經濟雙贏，預計7月上路、影響4,500家企業。

另環保署提高獎勵措施，公私場所申報排放量，若較前3年相同季別排放量更低時，減量係數優惠折扣由現行20％提升至30％。

環保署指出，每年10月至隔年3月是台灣空氣品質不佳季節，即俗稱的空污季，受到大氣混合層高度降低及東北季風增強，空品受境外污染物傳輸、境內排放不利擴散及紫外線大氣光化反應衍生的二次污染物等多重來源影響，導致空氣品質較為不良。

環保署表示，這次修正調升第一季（1月至3月）、第四季（10月至12月）季節費率，並調降第二季（4月至6月）、第三季（7月至9月）費率，以拉大空品不良期間，空污季（第一季與第四季）與非空污季（第二季與第三季）費率差距。

未來硫氧化物及氮氧化物除適用基本費率以外公私場所，其空污季節費率每公斤約提高1至2.5元，非空污季費率每公斤約減少1至2元，揮發性有機物於空污季節費率與非空季節的費率則分別每公斤提高5元與減少5.5元。