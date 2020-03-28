疫情蔓延時 該如何延緩或分期繳稅？

因應行政院宣布第二波紓困方案，財政部也發布稅務審核原則，企業或個人如果符合資格，即可申請延期繳稅1～12個月或分期繳稅2～36期（每期一月、最多為三年）。

但是，什麼樣的企業與個人才能適用分期或延緩繳稅？

財政部表示，企業標準包括三種，第一是連續2個月營收較去年同期減少15％。第二是連續2個月營收較去年7月至12月水準減少15％。第三是各部會的審核文件，如果有拿到其他政府部門的認證，即可申請適用分期或延緩繳稅。

個人標準也有三種，第一是非志願離職證明或減薪證明。第二是個人減班休息占工作日1/2，且長達2個月。第三則是其他勞動單位的認證文件。

財政部也表示，本次紓困方案涵蓋範圍高達十種稅目，提供民眾與企業諸多優惠，包括綜所稅、個人房地合一稅、營所稅、營業稅、特種貨物及勞務稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅等，全部都可以申請延期或分期繳稅。

不管是企業或個人，只要符合資格、在財政部官網下載「因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響申請延期或分期繳納稅捐申請書文件」，填寫後向國稅局申請，經核准後即可適用。

此外，我國今年因應疫情，也提供個人綜所稅提前退稅機制，如果是首批（5月31日前完成網路申報或5月10日前完成書面申請者）、第二批（當年度如期申報，但扣除掉首批退稅族）民眾，可以分別在6月底、9月底可提前拿到退稅款，相比原本時程提前一個月。

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