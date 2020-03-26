仿勞退 農民可領月退休金

行政院會26日通過「農民退休儲金條例」草案，參考勞工退休金制度，設立農民退休儲金個人專戶，由農民與政府共同按月提撥至該個人專戶，農民年滿65歲時，可按月請領退休儲金。

據農委會試算，如果提繳6％，40歲提繳25年的農民，老農津貼加上退休儲金月領1.8萬元，30歲提繳35年的農民則可月領2.6萬元，預訂明年1月1日實施。

農民按月提繳金額依勞工基本工資乘上提繳比率，今年基本工資為23,800元，提繳比率由農民在1～6％內依意願決定，政府按月提繳相同金額至個人專戶，農民年滿65歲得請領個人專戶的本金以及累積收益。

新的農民退休金制度將由老年農民福利津貼，加上農民退休儲金雙層式保障。行政院長蘇貞昌表示，政府在現行老農津貼每月7,550元基礎上，進一步建構農民退休金制度，照顧農民退休安養生活，如從30歲起月繳約1,400元，65歲退休預估可月領2.6萬元。

農委會副主委陳添壽指出，初步推估開始實施時會有6萬多人參與，往後推15年，將會有12萬多人參與，由於參與農保的人數每年都有下降趨勢，現在辦理農民退休儲金制度，就是希望讓農業人力補充有保障，讓年輕人可以投入農業。

陳添壽表示，希望立法院能支持並儘速通過，也將在法案三讀後的六個月內完成子法修訂、電腦系統準備工作等，希望可在明年元旦起實施。

農委會輔導處長陳俊言補充，農民退休儲金是參照勞退制度，設立農民退休儲金個人專戶，由農民與政府共同按月提繳至該個人專戶。農民於年滿65歲時，可依個人專戶累積的本金及收益，按月請領退休儲金。

陳俊言指出，依目前老農津貼每月7,550元，每四年依消費者物價指數（約4％）調整一次，勞工每月基本工資2萬3,800元，每年平均調升2％，基金收益3％，平均餘命20年，及農民提繳6％條件設算，40歲提繳25年農民，老農津貼加上退休儲金可月領1.8萬元，30歲提繳35年的農民可月領2.6萬元。