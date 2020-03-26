領先公股　兆豐銀推繳稅六期零利率

繳稅分期紓困，兆豐銀率公股之先全面推出六期零利率分期。從四月起繳稅季將至，四月牌照稅、五月房屋稅、綜所稅、營所稅等等陸續登場，在防疫期間國人因繳稅所造成的財務支出壓力也更沈重，對此兆豐銀今日上午宣布，將對旗下所有信用卡客戶全面推出不限金額、六期零利率的繳稅優惠，兆豐銀目前的信用卡戶有90萬戶，將可望全面適用。

在兆豐銀率先把分期期數拉高至6個月之後，估計會產生領頭效應。由於用信用卡繳稅，國稅局並非「特約店」，因此銀行完全沒有在一般商家刷卡消息的手續費收益，使得近幾年來公股銀行的繳稅分期普遍期數都不多，或是分期但要交手續費，不過這種情況從去年繳稅季開始有了轉變。

在推動台灣Pay信用卡開刷的策略目標之下，去年全體公股行庫共同放大分期繳稅的期數，絕大部分集中在6個月、合庫、兆豐為9個月、彰銀為12個月。

而今年適逢新冠疫情衝擊製造業、服務業等全體產業，在公股行庫推進紓困的大目標之下，將成為今年擴大實施分期繳稅的重要趨力。因為不論是雇主或受雇者，包括獲利、薪資、投資等在內的多項所得，均因為疫情衝擊而大為縮水，壓縮可支出的資金，此時要繳稅，壓力也更沈重，儘管財政部已對隔離治療、居家隔離、集中檢疫等各種情況可延期繳稅，但對於仍須繳稅的納稅人而言，繳稅在當前環境下仍是沈重的壓力，此時若能放大分期繳稅的期數，讓納稅人的稅金能分更多期攤還，可說相當有「紓困」的意義。

目前已宣布推出分期優惠的公股行庫，還包括華銀對刷3000元以上的牌照稅金可分三期，另外民營銀行如富邦銀，也有推出不限稅額可分3期、6期免手續費，倘若頂級卡別可分12期；國泰則推出以利率0.5％計息之下，可分3至24期。

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