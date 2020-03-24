疫情衝擊產業 勞部鬆口加班時數上限

新冠肺炎疫情衝擊各行業別，經濟部日前函詢勞動部符合受衝擊的定義的產業，可否放寬加班、例休假等規定。對此，勞動部回應，疫情符合「天災、事變或突發事件」情況，可放寬勞工的每天加班時數上限、適度調整勞工的國定假日、例假及特休假，且適用期間可回溯至今年1月15日開始，直到明年6月底。

經濟部日前函詢勞動部符合「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」中所訂定產業，可否放寬勞基法相關的勞動條件，符合定義的產業包括製造業、服務業和其他經主管機關認定的產業，符合相關商業登記、營業額等要件後，就可以算受疫情影響的事業單位。

勞動部官員表示，重大傳染病在1998年就列為天災、事變或突發事件的一部份，「疫情屬於事變」，所以在這前提下，可適用《勞動基準法》第32條放寬勞工的每天加班時數上限、以及第40條停止勞工國定假日、例假和特休假。

官員也指出，要求勞工在休息日上班者，雇主必須回歸休息日加班費率來給加班費，「並不是加倍發給」。

勞動部表示，要適用這些規定必須要遵守相關的通報規定，例如雇主想要放寬勞基法每天加班時數上限，不限於全天工時12小時，就必須要通報工會，超過30人的事業單位，就必須向地方主管機關備查。

至於要採用勞基法第40條來停止勞工的國假、例假和特休者，官員也強調，必須要在事後24小時內通報地方主管機關核備，薪資要加倍發給之外，「在回函裡也特別強調，要在7天內給予勞工補休、做適當的休息」。