遺贈稅新增非上市櫃私募股票

財政部近日公告函釋指出，除上市櫃股票外，其他像是興櫃公司與未上市櫃的私募股票，自即日起列入遺贈稅範圍。官員表示，我國引進私募股票制度後，金管會已修正證交法與施行細則，而財政部遺贈稅法細則也需跟進，因此才發布函釋、一併修正。

一般有價證券會有各個時間點價格，像是每一天的收盤價或是平均成交價做為計稅參考。但未上市櫃、未興櫃的私募股票無法觀察到其價格。官員指出，針對這類型的私募股票計稅時，將按照遺贈稅法施行細則第29條計算，以繼承日或贈與日當時的公司資產淨值去設算每股淨值、再乘上繼承或是贈與的股份數量。

舉例來說，如果一家未上市櫃也未興櫃的公司資產淨值為2億元，股份總共為2千萬股，則每股淨值換算下來為10元，若A先生持有私募普通股500萬股、其價值即為5千萬元。

若A先生在2019年贈與這些私募普通股票給他人，則按照5千萬元計算贈與稅，扣除現行每人每年贈與稅免稅額220萬元後適用15％贈與稅率，另減除累進差額125萬元後，A贈與稅負為592萬元。

官員也指出，如果是一般有時價的私募股票，則按照一般有價證券計算價值即可，也就是按照繼承日或贈與日當天的市場價值，上市櫃證券以收盤價為基準、興櫃股票則以加權平均成交價格為標準。

不過，股市價格難免有波動，如果繼承日或贈與日當天出現漲停板，其稅負將大幅提高。官員指出，如果股價有劇烈波動，則按照遺贈稅法細則規定，以當天市值和前一個月平均市值「擇低計稅」。

舉例來說，假設B先生要贈與他人興櫃的私募普通股票5萬股，若贈與日收盤價為每股30元、前一個月每日收盤價為平均每股35元，依照擇低計稅原則、則以每股30元為計稅基準。換算下來，B贈與的股票價值為150萬元，因低於220萬元免稅額、免課贈與稅。