台商注意 印尼降電商進口免稅門檻

資誠（PwC）會計師事務所東南亞及印度業務服務會計師蔡亦臺23日指出，印尼2020年修正電商交易規定，自1月底後將海外進口包裹免稅門檻金額從舊制75美元調降為3美元，減幅約96％，台商要插旗當地電商市場，應留意稅負。

蔡亦臺指出，印尼也針對特殊品項課徵高關稅，如包包的進口關稅稅率為15～20％、鞋類為25～30％，而紡織品則為15～25％。此外，所有進口商品均應課徵10％的營業稅（VAT），等於是印尼所有進口商品稅費將大幅增加。

印尼擁有世界第四大的2.6億人口紅利，而且人口結構還在年輕化階段，加上當地行動網路的高滲透率，因此電商產業蓬勃發展，蔡亦臺認為，這次政策調降進口免稅門檻，主要是在保護東南亞本土電商發展，避免受到海外電商的衝擊，台商應該留意其進口稅費規定，有效節稅。

根據印尼中央統計局公布資料，2018、2019年印尼的經濟成長率都在5％以上、通貨膨脹率約為3％。

而台灣對印尼的投資情形，依據我國經濟部統計資料顯示，台灣投資印尼計畫共計達2,800件以上，投資總額超過40億美元，台灣為印尼第15大外資投資國。此外，台灣也是印尼第12大進口國與第11大出口國。

台商在印尼投資的主要行業為機械五金業、家具業、汽車零組件、紡織業、製鞋業等，多在印尼當地的雅加達、萬隆、泗水等地區，目前已有約2千家台商企業布局印尼市場。

資誠全球稅務服務副總經理鍾佳縈表示，印尼在2019年底對電商市場實施新規範，在印尼經營電子商務需取得營業執照許可與其他相關執照，電商也必須將資料儲存在印尼網域的資料中心等要求，這也是為了讓印尼消費者的大數據資料留在當地，若是台商要到印尼當地創立電商品牌，應該留意進口稅費與資料規定，確保符合法遵要求與節稅。