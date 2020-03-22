保單難賣 前二月銀行通路占率降到50％以下

保單變難賣，銀行通路影響最大。據壽險公會統計，今年前二月銀行通路貢獻新契約保費近896億元，比去年同期衰退達40.9％，是三大通路中衰退幅度最大者，且銀行通路前二個月占整體新契約保費僅49.8％，不像過去一直占據「半壁江山」。

今年前二個月壽險公司業務員及直效通路貢獻710億元的新契約保費，占整體新契約39.5％，比去年同期衰退22.4％左右；傳統保經代則有191億多元，占10.65％，衰退5.39％，等於壽險公司自己的通路，加上傳統保經代業績就逾50％，似乎重新拿回銷售主導權。

銀行通路善於行銷儲蓄保單，從過去很像定存的利變年金、六年期儲蓄險、連動債保單，到躉繳利變壽險、目標到期基金保單，銀行都很會賣，也知道哪些客戶很有錢，一買就是上百萬到數百萬元。

壽險新契約保費大衰退 面臨兆元保衛戰

但在金管會嚴控儲蓄險及緊盯壽險公司給付的通路佣金，又要嚴查鼓吹保戶借錢投保等行為，再加上今年責任準備金利率調降，宣告利率也下降，壽險公司要推分期繳保單，都讓銀行通路行銷受影響，去年前二個月銀行通路大賣1,516億元的保單，今年前二月才895.7億元。

銀行通路賣保單，利變壽險還是最大宗，但銀行前二月賣投資型保單亦達350億元，還是贏過壽險公司業務員賣的160億元，主要還是如目標到期基金保單、躉繳類全委投資型保單，銀行單筆銷售金額還是比較大。

雖然三大通路今年前二個月新契約保費都衰退，但傳統業務員通路占比提升，壽險公司也表示，會在佣酬上引導壽險業務員去賣保障型、分期繳保單，收入反而會比賣躉繳保單要高，也就是新契約保費也許比以前衰退，但收入還是可能增加。