國民法官採參審制 2023年上路

行政院會19日通過攸關國民法官制度的「國民參與刑事審判法」草案，未來將讓國民法官跟法官合審合判，國民法官採參審制，不是陪審制，行政院政委羅秉成表示，國民法官制度將在2023年上路，宣示政府司法改革決心。

司法院與行政院曾在2018年4月會銜將「國民參與刑事審判法」草案送立法院審議，但因第9屆立委未完成立法，法案屆期不續審，行政院會昨天再次通過草案，將與司法院會銜送立法院審議。

羅秉成指出，這是歷史性的一步，未來將讓國民法官跟法官合審合判。草案規劃國民法官採參審制，不是陪審制，內容與上次提案基本上相同，但有兩處變更點，一是國民法官參與審判的適用案件範圍，2018年的草案版本是規定有期徒刑七年以上的罪行，及故意犯罪因而致人於死，這兩類案件一年約1,200多件；考量新制度剛上路及檢察官人力，這次草案改為有期徒刑十年以上的罪行，及故意犯罪因而致人於死，稍微縮小範圍，一年約500、600件。

羅秉成表示，雖然稍微縮小適用範圍，但政院仍認為案件數稍偏多，因此在草案中加註意見，哪些罪名先適用國民法官制，由行政院與司法院兩院會商決定，希望案件數量逐步放寬。

第二個變更點則是上次草案並未規定施行時間，這次則明確訂出施行日期為2023年1月1日，讓國民法官制度上路有明確的時間表，宣示司法改革決心。

在配套方面，司法院對閱覽證據，在草案中規劃採用三階段開示，羅秉成說，行政院希望與其他案件審判相同，採全部開放閱卷的一階段開示，保障被害人與告訴人的閱卷權，將兩案併陳送立法院審議。

根據「國民參與刑事審判法」草案，年滿23歲，具有高中職以上同等學力，且在地方法院管轄區域內繼續居住四個月以上的中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官的資格。