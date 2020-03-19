工業區立體化 容積獎勵提高

為實施「工業區更新立體化方案」，內政部19日通過《非都市土地使用管制規則》，提高工業區立體化設置綠能系統的容積獎勵，裝設能源系統者容獎提高到2％、太陽能發電設備占屋頂一半以上者，容積獎勵提高到3％。

政府為鼓勵台商回台投資，2019年以工業區立體化方案來增加廠商可使用的面積，並以提高容積獎勵來鼓勵設置節能項目。今年2月，營建署修改《都市計畫法台灣省施行細則》，修法處理都市內工業區立體化方案，這次內政部則修改《非都市土地使用管制規則》第9條之1，給予非都市土地工業區立體化法源依據。

原本法規中給予設置能源管理系統、屋頂太陽能板、設置建築整合型太陽光電發電設備等3個項目，都可以獲得容積獎勵，但是考量建築整合型太陽光電發電設備的難度較大，因此刪除這個項目，將本項的2％容積獎勵，分配到其他項目中。

未來在工業區立體化方案中，設置「取得ISO 50001能源管理系統證書」者，容積獎勵從1％提高到2％，而在屋頂設置「太陽光電發電設備於廠房屋頂達50％以上」者，容積獎勵從2％提高到3％。兩者加起來最高可獲得5％獎勵。

整體工業區立體化方案容積上限，是法定容積的1.5倍，這個規定沒有調整。依經濟部規劃，新增投資可獲得容獎上限是15％，取得這部分後，如果有設置能源管理設備，就能再增加5％。

內政部指出，《非都市土地使用管制規則》修正草案將依法制作業程序，於近期發布施行，將有助強化產業用地使用效能，有效提升國內投資動能，增加整體經濟發展。