藥局發口罩每日補貼800元 免課所得稅

財政部官員12日指出，我國健保合作藥局配合政府政策，代銷口罩款項繳公庫，無所得稅問題。藥局花費人力與時間發口罩，因此政府每日會補貼800元，財政部將發布函釋，訂定800元款項可全數列為成本及必要費用，免課所得稅。

財政部將於近日核釋，全民健康保險特約藥局於中央流行疫情指揮中心成立期間，受政府委託代售口罩，自政府取得之款項，以收入之100％認定其成本及必要費用，無須課徵所得稅，且藥局的扣繳義務人免開立扣繳憑單。

官員指出，因應新冠肺炎疫情，疫情指揮中心宣布自今年2月6日起口罩販售採實名制，由健保藥局於疫情指揮中心成立期間依規定價格代售政府徵用口罩，每個5元，其口罩款項是全數交給國庫，因此不會有所得問題。

然而，健保藥局因協助執行代售口罩作業，每天付出人力、時間進行包裝銷售口罩，政府每日會補貼800元的代售人力、時間成本，最近有藥局前來詢問這800元是否課稅，因此財政部配合釋疑，一律定調扣除該費用為必要費用，同樣無所得，也免扣繳。

除了所得稅以外，官員也表示，在營業稅部分則依循「傳染病防治法」第55條規定，只要是幫助政府配銷防疫物資，可不受公平交易法、商品標示法、營業稅法等限制。因此，健保藥局受政府機關委託代銷口罩、防疫酒精等，可免徵營業稅，也可免開統一發票。

此外，財政部指出，新冠肺炎期間，健保特約藥局也有配銷酒精、向政府收取手續費，因該部分收入屬於藥師專業性勞務，非營業稅範圍。酒精手續費的所得稅問題，官員認為，還要等業者前來詢問，財政部再統一訂定，目前尚未定案。