3企業根留台灣 共投資13億

經濟部12日召開根留台灣審查會議，會中通過日揚科技、盛復工業及誠毅紙器3案擴大投資台灣超過13億元，累計根留台灣已通過52家企業的投資案，投資達1,052億元，可創造8,228個本國就業機會。後續尚有超過70家企業排隊待審。

投資台灣事務所說，日揚科技是擁有真空核心技術，為半導體、光電、生技醫療等製程，提供真空腔模組、零組件、設備開發製造。由於上海廠輸美自製產品受貿易戰影響，營收及獲利下降、美國客戶部分訂單流失，決將上海廠部分產線調整回台灣，斥資近6億元在新竹縣湖口工業區建廠投產，預計擴大對國內外半導體等產業服務範疇，降低中國大陸營運風險。

另深耕鋁合金鍛造逾30年的盛復工業，以汽車底盤及重型機車零組件享譽國際，由於產能已具經濟規模，為了有效掌控生產技術及效能提升，降低生產成本，將投資3億元在台中工業區建置智慧化產線，導入自動化製程與先進設備，以提高良品率，強化產品競爭力。此次投資將可帶來25個本國就業機會。

而誠毅紙器是台灣唯一通過BRC全球食品安全標準認證，為響應全球禁塑趨勢，掌握台商回流商機，將投入逾4億元，在高雄市誠毅紙器工業園區二期廠房增設智慧化產線及防治污染設備，採用低汙染「食品級油墨」及相關原物料，針對可回收再製食用紙容器擴大產能，從生產源頭環保減塑，且透過量產來擴大永續產品影響力，期望杜絕製程中對石化能源的依賴，也能達到更好的資源使用效率。

「投資台灣三大方案」已帶動388家企業投資約8,992億元，創造7.46萬個本國就業機會。其中包括174家台商回流投資約7,194億元，帶來5.94萬個就業機會。