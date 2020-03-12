援助打工族 勞部提上工計畫

因應新冠肺炎疫情，勞動部準備逾40億元應戰。勞動部12日透露，正在研擬新計畫，對於受到疫情影響時薪工作者、打工族，工作時數減少，勞動部將適時給予上工機會，提升其工作收入，保障薪資不會受到太多影響，預計以每月提供72小時工作時數為原則，薪資可提升逾1萬1千元。

勞動部昨赴立法院社福衛環委員會進行「因應嚴重特殊傳染性肺炎期間受影響產業所提供相關協助措施」報告。針對受到減班休息（無薪假）影響的勞工，勞動部部長許銘春表示，除了充電再出發訓練計畫，也會密切注意產業動態，適時推動「安心就業計畫」，也就是運用薪資差額補貼措施，補償受影響勞工薪資差額半薪，每月最高可以發給1萬1,000元，最常以6個月為限。

由於「安心就業計畫」次針對全時勞工、或是有跟雇主約定正常工作時數的部分工時勞工，但針對打工族這一類每月都因為排班時數增減，而影響收入的非典型工作者，如果因為疫情影響而大幅減少排班時數、進而影響收入時，勞動部也已經想好對策。

勞動部官員透露，正在研擬讓這些非典型的時薪工作者，如果因為企業受到疫情影響，減少非典型勞工的時數時，勞動部將擴大政府機關間合作機制，類似於公共服務短期上工計畫，由政府機關依公共服務需求提供具就業促進性質之工作機會，讓這些受影響非典勞工去工作補足減少時數，計畫執行期間由勞動部按基本工資每小時158元補助，預計每月補助72小時，相當增加薪資1萬1,376元，預計近期就會公布細節。

未來就業市場如果更趨嚴峻，就業保險失業率連續三個月達1％以上，勞動部也會啟動僱用安定措施程序，也就是雇主得依就業保險促進就業實施辦法擬定僱用安定計畫，勞動部將繼續提供月投保薪資差額50％津貼。