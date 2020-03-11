1.4萬防疫補償金 23日起分兩對象受理

新冠肺炎疫情持續，衛福部11日晚間宣布，民眾因為防疫而接受隔離、檢疫，或是其照顧者，依法可發給每人每日防疫補償金1,000元，兩周1.4萬元，衛福部將於23日、31日分兩階段開放民眾臨櫃，或是線上申請，逾3.8萬人受惠。

衛福部表示，依防治及紓困振興特別條例第3條，發布防疫補償辦法，將可針對受隔離或檢疫者及照顧者，發給每人每日防疫補償金1,000元，14天就是1.4萬元。

衛福部說，有五類人可申請，包含：居家隔離者、居家檢疫者、集中隔離者、集中檢疫者，以及「為照顧生活不能自理之受隔離或檢疫者」而請假或無法從事工作的家屬，但這段期間若有領取公司發的薪資，或領有依其他法令規定性質相同補助，不得重複申請。

對於「生活不能自理」定義，衛福部解釋，例如失能等級第2～8級者之失能者、持有診斷證明書之失智者、國小學童或未滿12歲之兒童、就讀五專「一到三年級」身心障礙者、聘僱外籍看護工經醫師確診新冠肺炎，或其他因素不能提供服務，需由家屬照顧者等五種情形。

衛福部說，防疫補償申請作業分二階段，第一階段將於3月23日，提供「受隔離檢疫者」申請，31日則是開放「受理照顧者」申請，為方便民眾申請並簡化所需檢附之證明文件，除了可以臨櫃申請，衛福部也正建置線上申辦系統，希望讓民眾無須出門也能在家完成操作，近期將公告申請相關細部規定及受理窗口。

此外，針對疫情對產業的衝擊反映在勞工放無薪假，勞動部長許銘春昨天也表示，補貼遭減班休息勞工薪資差額50％的「安心就業計畫」，預計3月下旬會上路，可往前追溯至1月15日。若企業受疫情影響，可緩繳半年勞工保險、就業保險、及退休金。針對疫情對於企業、失業勞工、微型創業等衝擊，勞動部也運用就安基金、就保基金、原有的公務預算，合計準備41.25億元來度過疫情衝擊。