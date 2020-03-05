陳美伶:GDP保二仍沒問題

國發會5日赴立法院報告指出，現階段中國大陸經濟規模與2003年SARS時期相比，已大幅成長，如今大陸海外觀光支出為2003年的15倍，對世界及台灣的影響明顯擴大，若疫情的衝擊高峰未能於3月底前趨緩，對我國總體經濟的損失將更為擴大，經濟預測有再調降的可能，惟仍可「保二」。

國發會主委陳美伶表示，回顧17年前SARS疫情對我國經濟僅有短期的衝擊，但如今大陸經濟規模已大幅成長，若疫情的衝擊高峰未能於3月底前趨緩，對我國總體經濟的損失將更為擴大，並可能弱化疫情結束後的經濟復甦力道。

陳美伶於書面報告指出，以SARS和目前新冠肺炎兩時期的大陸經濟規模比較，如今大陸GDP全球占比16.3％是17年前4倍，對全球經濟成長貢獻38％，是17年前1.7倍，海外觀光支出2,577億美元，更是17年前15倍，顯示大陸這一波疫情對世界影響將明顯擴大。

主計總處2月才把今年經濟成長由2.72％下修至2.37％，孔文吉等多位立委詢問，依主計總處評估，疫情持續一季會使經濟成長調降0.35～0.5個百分點，一旦疫情超過一季，經濟成長會不會再下修？景氣還能亮綠燈嗎？陳美伶說:「我想這個月將要發布的各項經濟景氣或預測，預期還是有調降的可能。」雖然可能下修，陳美伶仍然認為保二沒問題。

立委曾銘宗質詢時，提醒600億紓困振興特別預算，用於振興預算可能不夠，是否也得超前部署？陳美伶表示，萬事莫如防疫急，至於振興的部分，未來可在前瞻二期補強，曾銘宗追問，日後會否提整體的振興方案？陳美伶說：「如果院長指示，一定會去提的。」