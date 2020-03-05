疫情影響繳稅 財部三藥方解套

財長蘇建榮5日備詢時表示，財政部將採取分期、延期與未營業公司免營業稅等，減輕繳稅負擔。財政部也公告，包括營所稅、綜所稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、牌照稅、房屋稅等，若檢附隔離證明可延長繳稅、最多延後一個月。

但若民眾、企業經採驗後確診陽性新冠肺炎者，則所有稅目繳納期限一律為隔離治療出院後20日內。

財政部賦稅署副署長李怡慧指出，繳稅延期前提是申報期間被隔離，後經三次採驗皆為陰性、可順利出來，則申報期限一律展延至特定日期。舉例來說，如在綜所稅、營所稅、房屋稅申報繳納期間（5月1日～6月1日）被隔離，繳稅期限一律延到為6月30日。若在牌照稅申報期間（4月1日～30日）被隔離，牌照稅繳納期限展延至6月1日。

營業稅則看是按季或按月課徵，按季、按月者皆延至該月底，像是1～2月營業稅，繳納期限為3月1日～15日，如果在期間被隔離，一律延長至3月31日，但如果該月最後一天為假日，則延至周一。

而貨物稅、菸酒稅與特種貨物及勞務稅也同樣是延到月底，假設為4月，繳納期限原本為4月1日～15日，如果在期間被隔離，一律延長至4月30日。

至於個人房地合一與營所稅決算或清算等，因沒有固定日期，財政部採一律展延30日方式。舉例而言，如果民眾取得房屋，原本要在30日內申報房地合一稅，若在中間遭隔離，可展延30日，等於移轉房屋後60日內申報即可。

財長蘇建榮在立法備詢時指出，除延期繳稅外，還有分期繳稅機制，我國將新冠肺炎定義天災因素，民眾、企業可適用現有稅捐稽法第26條，若有財務困難，可申請分期繳稅，最多為36期（即為三年）。

蘇建榮並說，若小規模營業人受疫情影響營收減少甚至休業，按照現有的營業稅法規定，其營業稅額為查定課徵，可適時因應調整，如果是完全休業，也可免繳營業稅。