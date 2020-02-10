第三批光電土地 商機逾5億

為衝刺太陽光電2020年6.5GW目標，國產署指出，預計在21日將推出我國第三批國有非公用土地，供企業標租20年設置太陽光電場域，總面積約5.25公頃，每年躉售商機上看2,626萬元、20年合計為5.25億元。

國產署表示，第三批太陽光電土地預計為2月底公告招標、3月24日開標，本次土地共有4宗，包括台中市大安區案約3,500坪，每年躉售商機約622萬元；雲林縣古坑鄉案約4,350坪，每年光電商機約724萬元。

另外還有嘉義縣布袋鎮、高雄市鳳山鎮2案，面積皆為3,800坪左右，每年躉售收入個別為640萬元左右。

而第四批土地預計在今年4月24日招標、5月26日開標，同樣也是4宗土地，嘉義縣大林鎮2案、新竹湖口、苗栗竹南各1案，合計面積為2.1萬坪，每年躉售收入總計約3千萬元。

財政部自2019年4月就修正發布國有非公用不動產出租管理辦法，讓國有非公用土地可透過標租方式、供民間企業設置太陽光電發電設備，做為綠能投資用途。

財政部國產署副署長李政宗昨日指出，行政院2019年底拍板「109年太陽光電6.5GW達標計畫」，要在2020年達裝置容量6.5GW目標，最終目標是2025年20GW。

國產署配合推動行政院太陽光電政策，政院設定國產署在2025年前需達標285MW裝置容量。因此，國產署預計在2020～2024年每年各推出10MW裝置容量土地，合計為50MW，並在2025年待其他國有土地租約到期、收回後，國產署再一舉推出235MW裝置容量土地，總計為285MW。

國產署自2019年5月以來，已公告四宗光電標的並全數標脫，面積合計約2萬坪，發電量約9MW，但李政宗指出，廠商要設置太陽光電裝置約需18個月，因此大概要到2020年底～2021年中才能完工、正式發電。