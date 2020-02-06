主計總處：疫情無通縮疑慮

主計總處6日公布元月物價，受春節因素影響，消費者物價（CPI）年增率1.85％，創近21個月最高，然而排除春節因素後仍屬平穩。主計總處初步評估，這一波武漢肺炎疫情雖會讓國內、外需求降溫而導致CPI走疲，但尚無通縮疑慮。

綜合統計處專門委員邱淑純表示，春節的物價年增率看似較高，這是因為今年春節落在元月，若把年節加價因素0.73個百分點排除，CPI年增率只有1.12％，物價仍屬溫和平穩。

主計總處指出，2003年由於發生非典型肺炎（SARS），民眾減少外食、旅遊、看電影等娛樂消費，在業者降價以吸引顧客上門下，這一年外食費下跌1.13％，創下1981年以來惟一一次外食費下跌，CPI也因此連跌四季而出現通縮（deflation）。

反觀今年，邱淑純表示，元月國際油價變化極大，原先中美簽署第一階段貿易協議、美伊衝突曾一度讓國際油價（OPEC）衝破70美元，不過，後來隨著武漢肺炎疫情蔓延，全球需求降溫，近日油價已跌至55美元。

她表示，元月尚看不出疫情對CPI的影響，依過去經驗研判，國人在這段過度期可能會減少外食及娛樂消費而使得物價緩，但由於疫情獲控制，因此不致像2003年，不會有通縮的疑慮。

至於衡量廠商出貨價格（或進貨成本）的躉售物價（WPI），元月連續第九個月下滑，年減3.11％，係反映國際原油價格、國際農工原料行情走跌，其中出口物價跌4.7％、進口物價跌2.2％。

行政院關注的雞蛋、奶粉、麵包等17項重要民生物資價格，隨著蛋價跌兩成而跌1.1％，連續五個月下跌，也創下近121個月最大跌幅，顯示國內物價極為平穩。