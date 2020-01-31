2019租稅負擔率 維持在13.0％

財政部31日公布「近期經貿與稅收情勢」報告指出，我國2019年不含社會安全捐之賦稅負擔率預估約13.0％，相較他國如星、美、日、韓等國2018年賦稅負擔率更低，即使加上社會安全捐，我國租稅負擔率為19.3％，還是低於亞洲鄰近各國2018年水準，具國際競爭力。

官員指出，租稅負擔率是指賦稅收入總額占國內生產毛額（GDP）或國民所得總額（NI）的百分比。以近十年數據來看，台灣租稅負擔率在2008～2017年間，約在11.8％～12.9％的區間內，2018年我國達到13.4％、為近十年首度突破13％大關。

而2019年受到稅改因素，營所稅提高、綜所稅與部分貨物稅調降等因素交互影響，最後仍維持在13％。

官員指出，如果按照人口計算，2019年平均每人稅負為10萬3,923元，相較2018年增加2,670元，每人繳稅金額是小幅成長。

然而，租稅負擔率是稅收占GDP比率，我國因2018年啟動稅改、2019年申報適用，其簡政輕稅原則與GDP穩健成長，讓我國2019年賦稅負擔率呈現小幅減少態勢。

官員認為，我國與鄰近國2018年租稅負擔率相比，新加坡為14.2％、與台灣相差不遠，至於美國18.2％、日本18.8％、南韓21.2％、英國27.1％等，明顯比我國更高。

此外，我國2018年社會安全捐為1兆1,585億元，相較2017年增加了263億元、年增率約2.3％。

在社會安全捐之中，健保因平均投保金額及人數成長，還有勞健保費率調升與二代健保制度實施，因此健保投保金額約年增146億元。

而勞退新制與勞保在基本工資調升下，其投保金額也同步增加，勞退新制較前一年增加了95億元、勞保則年增84億元。在三大項投保金額大幅增加趨勢下、進而推升我國社會安全捐。

官員強調，即使加上社會安全捐，我國租稅負擔率為19.3％，還是低於他國2018年水準，像是新加坡（21.5％）、美國（24.3％）、南韓（28.4％）、日本（31.4％）等，顯見我國稅負仍然是偏低情況，具備國際競爭力。