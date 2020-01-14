海底電纜國產化難行 業者：投資風險過高

據了解，離岸風電國產化唯一遭刪除項目「海底電纜」。大亞電纜董事長沈尚弘14日透露，海底電纜過去在台灣曾有投資計畫，但卡在安平港用地取得困難，最後作罷。

大亞集團14日舉行媒體茶敘，沈尚弘指出，生產離岸風電電纜必須打造專屬工廠，但這項投資風險相當大，因為生產設備都不一樣，且工廠建設就需投入30至40億，要是沒有生意就是風吹日曬任其毀壞，且一般業界不會在沒有工廠狀態下就簽約，等到工廠蓋好、認證通過，客戶才會下單，在無法確認未來訂單下，投資計畫只好喊停。

海底電纜是非常專業項目，過去台灣沒有人做，大亞有嘗試，最終還是放棄。沈尚弘解釋，因發現工廠用地取得困難，主因海底電纜很重，風機離海岸線12公里遠，就等於電纜也要有相當的長度，中間只能3到4個接點，因此重量好幾百噸，設廠就必須就近在海邊。

沈尚弘還說，海底電纜市場競爭相當激烈，國際上有相當多個國家有能力生產，尤其是鄰近韓國更是積極爭取，喊出「無論如何」都要搶進台灣離岸風電供應鏈之列，這對台廠壓力很大。

工業局長呂正華說，過去制定離岸風電國產化項目時程，因台灣有電線電纜生產能力，工業局有跟業者溝通，不過業者認為區位及其他原因，以致最後做出不投資決定，在國內沒有業者生產下，海底電纜項目就因此擱置。